В Марокко в результате землетрясения погибли около 300 человек

В МВД страны заявили, что «большая часть ущерба произошла за пределами городов и поселков». AP пишет, что повреждения получили здания как в деревнях в Атласских горах, так и в исторической части Марракеша. Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что была повреждена стена, окружающая старый город.