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В Марокко в результате землетрясения погибли около 300 человек

Ведомости

В Марокко произошло сильное землетрясение, как минимум 296 человек погибли, еще 153 человека были госпитализированы, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.

Из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) следует, что землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло 8 сентября в 23:11 по местному времени (1:11 мск 9 сентября) в 77 км от Марракеша на глубине 10 км. Марокканское информационное агентство (МАР) со ссылкой на Национальный институт геофизики сообщает, что землетрясение произошло в провинции Аль-Хауз, неподалеку от города Игиль.

В МВД страны заявили, что «большая часть ущерба произошла за пределами городов и поселков». AP пишет, что повреждения получили здания как в деревнях в Атласских горах, так и в исторической части Марракеша. Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что была повреждена стена, окружающая старый город.

В 23:30 по местному времени EMSC зафиксировал афтершок магнитудой 4,8 балла в 170 км к юго-западу от Марракеша, в 36 км от Агадира. Последнее землетрясение, зафиксированное службой в Марокко, произошло в 4:50 по местному времени в 75 км от Марракеша. Его магнитуда составила 3,3 балла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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