В Марокко в результате землетрясения погибли около 300 человек
В Марокко произошло сильное землетрясение, как минимум 296 человек погибли, еще 153 человека были госпитализированы, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.
Из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) следует, что землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло 8 сентября в 23:11 по местному времени (1:11 мск 9 сентября) в 77 км от Марракеша на глубине 10 км. Марокканское информационное агентство (МАР) со ссылкой на Национальный институт геофизики сообщает, что землетрясение произошло в провинции Аль-Хауз, неподалеку от города Игиль.
В МВД страны заявили, что «большая часть ущерба произошла за пределами городов и поселков». AP пишет, что повреждения получили здания как в деревнях в Атласских горах, так и в исторической части Марракеша. Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что была повреждена стена, окружающая старый город.
В 23:30 по местному времени EMSC зафиксировал афтершок магнитудой 4,8 балла в 170 км к юго-западу от Марракеша, в 36 км от Агадира. Последнее землетрясение, зафиксированное службой в Марокко, произошло в 4:50 по местному времени в 75 км от Марракеша. Его магнитуда составила 3,3 балла.