«Звездный» хирург Отари Гогиберидзе умер от последствий коронавируса

По данным СМИ, Гогиберидзе в 1995 г. окончил РУДН по специальности «лечебное дело», после чего отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии. Пластический хирург с 28-летним опытом работы также был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии, Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и членом правления «Общества эстетических хирургов».