«Звездный» хирург Отари Гогиберидзе умер от последствий коронавируса
После перенесенной коронавирусной инфекции в Москве скончался «звездный» хирург Отари Гогиберидзе, сообщают «Известия» со ссылкой на бывшую жену хирурга и телеведущую Яну Лапутину.
Врач умер 9 сентября. По словам Лапутиной, Гогиберидзе перенес COVID-19 в феврале, после чего «очень долго восстанавливался».
По данным СМИ, Гогиберидзе в 1995 г. окончил РУДН по специальности «лечебное дело», после чего отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии. Пластический хирург с 28-летним опытом работы также был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии, Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и членом правления «Общества эстетических хирургов».
Гогиберидзе, по информации StarHit, работал со многими известными людьми.