Суд арестовал экс-директора НИИ института вакцин и сывороток в Петербурге

Фабула дела не раскрывается, но отмечается его связь с уголовным делом в отношении экс-замдиректора по экономике и финансам НИИ сывороток и вакцин Андрея Васильева, которое суд зарегистрировал 8 сентября. Следствие считает, что, занимая свою должность в 2018-2020 гг., он оказал содействие одной из компаний в получении тендера на поставку инкубационного куриного яйца за взятку в 36,3 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Васильев на этапе предварительного расследования отказался высказываться на тему обвинения и давать показания.