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Общество

Суд арестовал экс-директора НИИ института вакцин и сывороток в Петербурге

Ведомости

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина по делу о растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Трухин просил домашний арест. Защита обратила внимание, что Трухин активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний», – пояснили в суде.

Трухин будет находиться под арестом до 11 ноября.

7 сентября СМИ сообщили о пропаже Трухина в Москве, с заявлением в полицию обратилась его дочь. Позднее в тот же день Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России заявило о завершении проверки в сфере противодействия коррупции в подведомственном ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов».

Проверка выявила «нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности», сам Трухин был уволен 4 сентября. ФМБА передало результаты проверки в правоохранительные органы.

В объединенной пресс-службе судов, прокомментировав дело фразой «нашлась пропажа», добавили, что Трухин, по версии следствия, причинил ущерб ФМБА на сумму свыше 436 млн руб.

Фабула дела не раскрывается, но отмечается его связь с уголовным делом в отношении экс-замдиректора по экономике и финансам НИИ сывороток и вакцин Андрея Васильева, которое суд зарегистрировал 8 сентября. Следствие считает, что, занимая свою должность в 2018-2020 гг., он оказал содействие одной из компаний в получении тендера на поставку инкубационного куриного яйца за взятку в 36,3 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Васильев на этапе предварительного расследования отказался высказываться на тему обвинения и давать показания.

Об аресте Васильева суд сообщал еще в ноябре 2022 г., тогда говорилось, что взятку он получил от замгендиректора ООО «Стадиум». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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