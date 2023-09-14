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Суд арестовал заслуженную артистку России Рамилю Искандер по делу о наркотиках

Ведомости

Железнодорожный районный суд Пензы арестовал на два месяца заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову), сообщили в пресс-службе суда, пишет «РИА Новости».

Мера пресечения артистке избрана по 21 октября. Ей вменяется ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Защита Искандер уже обжаловала арест.

РБК со ссылкой на источники пишет, что наркотики были обнаружены в доме артистки и ее машине. Во время обыска правоохранители нашли крышку от пластикового контейнера для продуктов. На ней было «порошкообразное вещество», которое содержало амфетамин и 0,05 г кокаина, выявила экспертиза. В машине же, по данным источников издания, нашли два свертка с 2 кг мефедрона.

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В спектаклях Искандер заменят ее коллеги, сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Искандер – актриса кино и театра. Она родилась в 1977 г. в Челябинской области, окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры. С 2003 г. работает в РАМТе. Она снималась в фильмах «Чужое счастье», «Людмила Гурченко», «Родина» и др., играла в спектаклях «Алые паруса», «Чехов-GALA», «Rock'n'roll» и др. Звание залуженной артистки России ей было присвоено в 2021 г. Является лауреатом различных профессиональных премий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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