Суд арестовал заслуженную артистку России Рамилю Искандер по делу о наркотиках
Железнодорожный районный суд Пензы арестовал на два месяца заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову), сообщили в пресс-службе суда, пишет «РИА Новости».
Мера пресечения артистке избрана по 21 октября. Ей вменяется ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Защита Искандер уже обжаловала арест.
РБК со ссылкой на источники пишет, что наркотики были обнаружены в доме артистки и ее машине. Во время обыска правоохранители нашли крышку от пластикового контейнера для продуктов. На ней было «порошкообразное вещество», которое содержало амфетамин и 0,05 г кокаина, выявила экспертиза. В машине же, по данным источников издания, нашли два свертка с 2 кг мефедрона.
В спектаклях Искандер заменят ее коллеги, сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Искандер – актриса кино и театра. Она родилась в 1977 г. в Челябинской области, окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры. С 2003 г. работает в РАМТе. Она снималась в фильмах «Чужое счастье», «Людмила Гурченко», «Родина» и др., играла в спектаклях «Алые паруса», «Чехов-GALA», «Rock'n'roll» и др. Звание залуженной артистки России ей было присвоено в 2021 г. Является лауреатом различных профессиональных премий.