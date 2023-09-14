Суд арестовал заслуженную артистку России Рамилю Искандер по делу о наркотиках

РБК со ссылкой на источники пишет, что наркотики были обнаружены в доме артистки и ее машине. Во время обыска правоохранители нашли крышку от пластикового контейнера для продуктов. На ней было «порошкообразное вещество», которое содержало амфетамин и 0,05 г кокаина, выявила экспертиза. В машине же, по данным источников издания, нашли два свертка с 2 кг мефедрона.