Минюст разработал законопроект об учреждениях УИС объединенного типа
Минюст России разработал и разместил для общественного обсуждения проект федерального закона, закрепляющий понятие «учреждение объединенного типа» уголовно-исполнительной системы (УИС). Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство уточняет, что в российской уголовно-исполнительной системе могут появиться учреждения объединенного типа: исправительные колонии, делящиеся на изолированные участки с различными видами режимов, включающие помещения, которые будут работать в режиме следственных изоляторов.
Понятие «учреждение объединенного типа» упоминалось в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г., опубликованной в мае 2021 г. Разработку предполагалось осуществить до 2024 г.
В рамках создания нового типа учреждений планировалось предусмотреть «клиентоцентричный подход к созданию условий для содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, предоставления свиданий с их родственниками, осуществления деятельности адвокатов и общественных организаций, включая оборудование помещений для предоставления свиданий».