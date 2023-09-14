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Минюст разработал законопроект об учреждениях УИС объединенного типа

Ведомости

Минюст России разработал и разместил для общественного обсуждения проект федерального закона, закрепляющий понятие «учреждение объединенного типа» уголовно-исполнительной системы (УИС). Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство уточняет, что в российской уголовно-исполнительной системе могут появиться учреждения объединенного типа: исправительные колонии, делящиеся на изолированные участки с различными видами режимов, включающие помещения, которые будут работать в режиме следственных изоляторов.

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Понятие «учреждение объединенного типа» упоминалось в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г., опубликованной в мае 2021 г. Разработку предполагалось осуществить до 2024 г.

В рамках создания нового типа учреждений планировалось предусмотреть «клиентоцентричный подход к созданию условий для содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, предоставления свиданий с их родственниками, осуществления деятельности адвокатов и общественных организаций, включая оборудование помещений для предоставления свиданий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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