Испания утилизирует более 100 млн доз вакцины против коронавируса

По данным газеты, всего к настоящему моменту правительство закупило более 282 млн доз, не считая тех, которые поступят для осенне-зимней кампании. Эти поставки, как объяснили в минздраве, являются частью централизованной закупки Евросоюза и торговых соглашений, которые были подписаны в «период неопределенности», когда точные потребности в вакцинах были неясны. В марте 2022 г. европейский комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес признала наличие проблемы, заявив, что комиссия работает с государствами-членами и промышленностью над поиском «решения дисбаланса между спросом и предложением», чтобы не накапливать дополнительные дозы.