Испания утилизирует более 100 млн доз вакцины против коронавируса
В Испании утилизируют более 100 млн доз вакцины против коронавируса, поскольку в стране в рамках новой кампании по вакцинации начнут использовать новые формулы препарата, адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB. Об этом пишет газета El País.
Штамм XBB.1.16, или «арктур», – это один из 600 подвариантов штамма «омикрон». 22 марта Всемирная организация здравоохранения объявила XBB.1.16 «вариантом, находящимся под наблюдением».
По данным издания, вакцины, адаптированные к преобладающим в мире вариантам COVID-19, граждане начнут получать в последнюю неделю сентября. Решение начать новую прививочную кампанию приняла ранее комиссия общественного здравоохранения, которая также намерена выбросить более 100 млн доз устаревшей вакцины, закупленной властями за последние несколько лет. Точная стоимость подпадающего под утилизацию препарата неизвестна, отмечает газета. При этом она указывает, что на 2021-2022 гг. минздрав Испании закладывал в бюджет более 2,2 млрд евро на закупку вакцин. До этого расходы на эти цели составили 1,4 млрд евро.
По данным газеты, всего к настоящему моменту правительство закупило более 282 млн доз, не считая тех, которые поступят для осенне-зимней кампании. Эти поставки, как объяснили в минздраве, являются частью централизованной закупки Евросоюза и торговых соглашений, которые были подписаны в «период неопределенности», когда точные потребности в вакцинах были неясны. В марте 2022 г. европейский комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес признала наличие проблемы, заявив, что комиссия работает с государствами-членами и промышленностью над поиском «решения дисбаланса между спросом и предложением», чтобы не накапливать дополнительные дозы.
По информации газеты, сейчас прививаться от коронавируса рекомендуют уязвимым слоям населения, а не всем гражданам, как это было в начале пандемии. В Испании вакцина показана лицам старше 60 лет, людям с определенными заболеваниями, работникам здравоохранения и государственных служб.