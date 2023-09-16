В Ливию прибыл третий российский борт для помощи пострадавшим от наводнения

В Ливии 16 сентября приземлился третий борт ведомства со специалистами отряда «Центроспас», работать будут порядка 35 сотрудников ведомства, уточнили в министерстве. По его данным, госпиталь включает в себя несколько модулей, которые разворачиваются с момента выгрузки из самолета за 40 минут. В составе госпиталя – операционно-перевязочный и терапевтический блоки, в том числе для интенсивной терапии.