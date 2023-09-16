В Ливию прибыл третий российский борт для помощи пострадавшим от наводнения
Аэромобильный госпиталь МЧС России прибыл в Ливию, там российские специалисты будут оказывать помощь людям, пострадавшим в результате наводнения, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В Ливии 16 сентября приземлился третий борт ведомства со специалистами отряда «Центроспас», работать будут порядка 35 сотрудников ведомства, уточнили в министерстве. По его данным, госпиталь включает в себя несколько модулей, которые разворачиваются с момента выгрузки из самолета за 40 минут. В составе госпиталя – операционно-перевязочный и терапевтический блоки, в том числе для интенсивной терапии.
15 сентября в Ливию вылетел самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. На борт погрузили палатки, одеяла, передвижные электростанции, осветительные комплексы и аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне ЧС. Затем для помощи в ликвидации последствий наводнения вылетел второй борт МЧС. Сообщалось, что глава ведомства Александр Куренков направил 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» по поручению президента РФ Владимира Путина. Специалисты везли с собой аварийно-спасательные инструменты, плавсредства, а также водолазное оборудование.
10 сентября на северо-востоке Ливии произошло наводнение, вызванное ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др. По данным на 14 сентября, погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числятся пропавшими без вести. 12 сентября Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в Ливии. Президент подчеркнул, что Россия готова оказать стране помощь.