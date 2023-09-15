Российские спасатели вылетели в Ливию для ликвидации последствий наводнения
Второй борт МЧС России вылетели в Ливию для помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила в пресс-служба ведомства.
Глава МЧС России Александр Куренков направил 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» по поручению президента РФ Владимира Путина. Специалисты везут с собой аварийно-спасательные инструменты, плавсредства, а также водолазное оборудование.
Пресс-служба ведомства также сообщила, что в Ливию отправили аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас». Комплекс состоит из нескольких модулей, которые разворачиваются за 40 минут. В его состав входят операционно-перевязочный и терапевтический блоки. Помощь пострадавшим будут оказывать около 35 специалистов.
Ранее 15 сентября в Ливию, пострадавшую от наводнения, вылетел самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. На борт погрузили палатки, одеяла, передвижные электростанции, осветительные комплексы и аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне ЧС.
10 сентября на северо-востоке Ливии произошло наводнение, вызванное ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др. По данным на 14 сентября, погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числятся пропавшими без вести. 12 сентября Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в Ливии. Президент подчеркнул, что Россия готова оказать стране помощь.