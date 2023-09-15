Российские спасатели вылетели в Ливию для ликвидации последствий наводнения

10 сентября на северо-востоке Ливии произошло наводнение, вызванное ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др. По данным на 14 сентября, погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числятся пропавшими без вести. 12 сентября Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в Ливии. Президент подчеркнул, что Россия готова оказать стране помощь.