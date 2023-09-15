МЧС: Ил-76 с гуманитарной помощью вылетел в Ливию
Самолет Ил-76 с гуманитарной помощью на борту вылетел в Ливию, пострадавшую от наводнения. Об этом сообщает МЧС России.
«Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Ливию», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на борту Ил-76 находятся палатки, одеяла, передвижные электростанции, осветительные комплексы и аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне ЧС.
Распоряжение о направлении самолета с гумпомощью дал глава МЧС России Александр Куренков. Ранее такое решение принял президент России Владимир Путин.
Посол России в Ливии Айдар Аганин уточнил, что в страну также отправятся группы спасателей и медиков.
Наводнение произошло на северо-востоке Ливии 10 сентября. Оно было вызвано ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др. По данным на 14 сентября, из-за стихийного бедствия погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числятся пропавшими без вести.
12 сентября Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения в Ливии. Он подчеркнул, что Россия готова оказать стране помощь.