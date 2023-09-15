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МЧС: Ил-76 с гуманитарной помощью вылетел в Ливию

Ведомости

Самолет Ил-76 с гуманитарной помощью на борту вылетел в Ливию, пострадавшую от наводнения. Об этом сообщает МЧС России.

«Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Ливию», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на борту Ил-76 находятся палатки, одеяла, передвижные электростанции, осветительные комплексы и аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне ЧС.

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Распоряжение о направлении самолета с гумпомощью дал глава МЧС России Александр Куренков. Ранее такое решение принял президент России Владимир Путин.

Посол России в Ливии Айдар Аганин уточнил, что в страну также отправятся группы спасателей и медиков. 

Наводнение произошло на северо-востоке Ливии 10 сентября. Оно было вызвано ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др. По данным на 14 сентября, из-за стихийного бедствия погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числятся пропавшими без вести. 

12 сентября Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения в Ливии. Он подчеркнул, что Россия готова оказать стране помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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