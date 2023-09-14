Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 11 000
В результате наводнений в Ливии погибли более 11 000 человек, 20 000 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.
Наводнение произошло на северо-востоке Ливии 10 сентября. Оно было вызвано ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др.
Как сообщили в международном комитете Красного Креста, наводнение привело к перемещению неразорвавшихся боеприпасов в некоторых районах страны. «Неразорвавшиеся боеприпасы и заброшенные склады боеприпасов также могут создать дополнительную проблему для жителей, аварийно-спасательных служб и властей», – говорится в сообщении.
Официальные власти страны признали, что у Ливии нет опыта, чтобы справиться с последствиями столь крупного ЧП. Ряд стран заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий бедствия. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что Россия готова оказать поддержку Ливии.