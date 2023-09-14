Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 11 000

Как сообщили в международном комитете Красного Креста, наводнение привело к перемещению неразорвавшихся боеприпасов в некоторых районах страны. «Неразорвавшиеся боеприпасы и заброшенные склады боеприпасов также могут создать дополнительную проблему для жителей, аварийно-спасательных служб и властей», – говорится в сообщении.