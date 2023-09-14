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Общество

Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 11 000

Ведомости

В результате наводнений в Ливии погибли более 11 000 человек, 20 000 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.

Наводнение произошло на северо-востоке Ливии 10 сентября. Оно было вызвано ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др.

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Как сообщили в международном комитете Красного Креста, наводнение привело к перемещению неразорвавшихся боеприпасов в некоторых районах страны. «Неразорвавшиеся боеприпасы и заброшенные склады боеприпасов также могут создать дополнительную проблему для жителей, аварийно-спасательных служб и властей», – говорится в сообщении.

Официальные власти страны признали, что у Ливии нет опыта, чтобы справиться с последствиями столь крупного ЧП. Ряд стран заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий бедствия. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что Россия готова оказать поддержку Ливии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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