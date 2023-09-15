Посол России сообщил об отправке нескольких самолетов с гумпомощью в Ливию

Наводнение произошло на северо-востоке Ливии 10 сентября. Оно было вызвано ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др. По данным на 14 сентября, из-за стихийного бедствия погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числятся пропавшими без вести.