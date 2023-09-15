Посол России сообщил об отправке нескольких самолетов с гумпомощью в Ливию
Россия направит гуманитарную помощь Ливии, пострадавшей от наводнения. Об этом заявил посол РФ в этой стране Айдар Аганин, передает «РИА Новости».
«Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии», – сказал он.
В частности, в Ливию отправятся группы спасателей и медиков, также стране передадут необходимое оборудование, одеяла, палатки и др. «Практическая фаза операции» начнется 15 сентября, уточнил дипломат. По словам Аганина, Ливия оказывает полное содействие России в поставках гумпомощи.
Наводнение произошло на северо-востоке Ливии 10 сентября. Оно было вызвано ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др. По данным на 14 сентября, из-за стихийного бедствия погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числятся пропавшими без вести.
12 сентября президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения в Ливии. Он подчеркнул, что Россия готова оказать стране помощь.