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Посол России сообщил об отправке нескольких самолетов с гумпомощью в Ливию

Ведомости

Россия направит гуманитарную помощь Ливии, пострадавшей от наводнения. Об этом заявил посол РФ в этой стране Айдар Аганин, передает «РИА Новости».

«Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии», – сказал он.

В частности, в Ливию отправятся группы спасателей и медиков, также стране передадут необходимое оборудование, одеяла, палатки и др. «Практическая фаза операции» начнется 15 сентября, уточнил дипломат. По словам Аганина, Ливия оказывает полное содействие России в поставках гумпомощи.

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Наводнение произошло на северо-востоке Ливии 10 сентября. Оно было вызвано ураганом «Даниэль». Больше всего пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и др. По данным на 14 сентября, из-за стихийного бедствия погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числятся пропавшими без вести.

12 сентября президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения в Ливии. Он подчеркнул, что Россия готова оказать стране помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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