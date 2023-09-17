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В зоне спецоперации вручили госнаграды более 60 военнослужащим

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В тыловом районе проведения спецоперации на Украине прошла торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа, сообщили «РИА Новости» в Минобороны.

Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени военнослужащим вручили представитель командования группировки «Центр» и командир подразделения. После награждения для военных прошел праздничный концерт.

8 сентября министр обороны Сергей Шойгу вручил участникам спецоперации медали «Золотая Звезда». Награды получили командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев, командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.

Всего за время спецоперации 120 человек человек стали Героями России, заявлял Шойгу в декабре 2022 г. В ходе спецоперации государственные награды получили более 100 000 человек. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что считает героями всех военнослужащих, участвующих в спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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