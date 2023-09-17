В зоне спецоперации вручили госнаграды более 60 военнослужащим
В тыловом районе проведения спецоперации на Украине прошла торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа, сообщили «РИА Новости» в Минобороны.
Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени военнослужащим вручили представитель командования группировки «Центр» и командир подразделения. После награждения для военных прошел праздничный концерт.
8 сентября министр обороны Сергей Шойгу вручил участникам спецоперации медали «Золотая Звезда». Награды получили командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев, командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.
Всего за время спецоперации 120 человек человек стали Героями России, заявлял Шойгу в декабре 2022 г. В ходе спецоперации государственные награды получили более 100 000 человек. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что считает героями всех военнослужащих, участвующих в спецоперации.