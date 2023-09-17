В зоне спецоперации вручили госнаграды более 60 военнослужащим

Всего за время спецоперации 120 человек человек стали Героями России, заявлял Шойгу в декабре 2022 г. В ходе спецоперации государственные награды получили более 100 000 человек. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что считает героями всех военнослужащих, участвующих в спецоперации.