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В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняли ограничения на полеты

Ведомости

Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» вернулись к штатной работе после введения ограничений на полеты на фоне попыток атак беспилотников в Подмосковье, которые произошли в ночь на 17 сентября. О снятии ограничений сообщила пресс-служба Росавиации.

Там уточнили, что сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов были временно ограничены полеты в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». По данным Росавиации, на запасной аэропорт ушел один самолет.

«По состоянию на 08:30 мск 17 августа 2023 г. аэропорты Москвы и аэропорт "Жуковский" работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время действия ограничений на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов «принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов».

Ранее по теме: Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Подмосковье

Ограничения ночью вводились и во «Внуково», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Сейчас аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.

В ночь на 17 сентября Подмосковье дважды атаковали беспилотники – в Истринском районе и Раменском. Дроны удалось сбить, разрушений и пострадавших нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. На фоне атак в московских аэропортах утром, по данным «Яндекс.Расписания», были задержаны 28 рейсов.

За последние несколько дней атаки беспилотников на российские регионы участились. Собянин регулярно сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводят ограничения на вылеты и прилеты. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» график нарушили 139 рейсов. В тот день дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области. В ночь на 16 сентября в московских аэропортах задерживались более 30 рейсов. Минобороны заявило о сбитых украинских беспилотниках в Тверской и Калужской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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