В ДНР российские строители восстановили два моста

В сентябре вице-премьер сообщил о планах восстановить многоэтажные дома в Мариуполе за три года, а месяцем ранее в ходе поездки в город он рассказал о возрождении экономики города. По его словам, в Мариуполе начинают работать малые предприятия и большие производства, повышается уровень занятости населения, а также налаживается мирная жизнь. В апреле Хуснуллин заявил, что восстановление региональных трасс в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях займет три года.