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Общество

В ДНР российские строители восстановили два моста

Ведомости

В Новоазовском районе Донецкой народной республики (ДНР) открыли два моста, которые восстанавливали в течение года специалисты Подмосковья. Один из мостов связывает поселки района с Мариуполем, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Зампред правительства напомнил, что регионы-шефы принимают участие в восстановлении инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, и поблагодарил их за эту работу.

«Один мост связал прилегающие поселки и Мариуполь. Это 115 метров самой переправы и еще 400 – с подходами от ближайших населенных пунктов. Второй мост – пешеходный, он соединил разные берега города Новоазовска»,  – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

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78-метровый пешеходный мост до начала работ находился в аварийном состоянии. Сейчас сооружение, по словам Хуснуллина, стало «не просто очередным объектом инфраструктуры», который восстановили российские строители, а новой достопримечательностью – «ярким символом большой и единой страны». На мосту смонтировали архитектурную подсветку в цветах флага России, добавил Хуснуллин.

В сентябре вице-премьер сообщил о планах восстановить многоэтажные дома в Мариуполе за три года, а месяцем ранее в ходе поездки в город он рассказал о возрождении экономики города. По его словам, в Мариуполе начинают работать малые предприятия и большие производства, повышается уровень занятости населения, а также налаживается мирная жизнь. В апреле Хуснуллин заявил, что восстановление региональных трасс в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях займет три года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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