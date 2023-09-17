В ДНР российские строители восстановили два моста
В Новоазовском районе Донецкой народной республики (ДНР) открыли два моста, которые восстанавливали в течение года специалисты Подмосковья. Один из мостов связывает поселки района с Мариуполем, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Зампред правительства напомнил, что регионы-шефы принимают участие в восстановлении инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, и поблагодарил их за эту работу.
«Один мост связал прилегающие поселки и Мариуполь. Это 115 метров самой переправы и еще 400 – с подходами от ближайших населенных пунктов. Второй мост – пешеходный, он соединил разные берега города Новоазовска», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
78-метровый пешеходный мост до начала работ находился в аварийном состоянии. Сейчас сооружение, по словам Хуснуллина, стало «не просто очередным объектом инфраструктуры», который восстановили российские строители, а новой достопримечательностью – «ярким символом большой и единой страны». На мосту смонтировали архитектурную подсветку в цветах флага России, добавил Хуснуллин.
В сентябре вице-премьер сообщил о планах восстановить многоэтажные дома в Мариуполе за три года, а месяцем ранее в ходе поездки в город он рассказал о возрождении экономики города. По его словам, в Мариуполе начинают работать малые предприятия и большие производства, повышается уровень занятости населения, а также налаживается мирная жизнь. В апреле Хуснуллин заявил, что восстановление региональных трасс в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях займет три года.