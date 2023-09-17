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Синоптик спрогнозировал рекордное потепление в Москве на следующей неделе

Ведомости

На следующей неделе в Москве возможно повторение рекорда 1924 г., когда в столице зафиксировали потепление до плюс 25 градусов, что случается крайне редко в эти дни сентября. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такой сценарий возможен в следующую субботу, 23 сентября. Тишковец допустил, что рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи зафиксировали в столице +25,4 градуса, не только повторится, но и будет побит. По его словам, воздух в Москве прогревается до плюс 20 не чаще одного раза в 9-10 лет в эти дни сентября, а 25-градусное тепло в этом время бывает «всего лишь раз за целое столетие».

В конце сентября резко установится прохладная осенняя погода. «Зарядят дожди, температура воздуха по ночам понизится до +4…+9, днем с трудом +10…+15. С наступлением октября начнется золотая осень», – написал он.

Ранее синоптики анонсировали окончание метеорологического лета в России 5 сентября. В «Фобосе» также рассказали, что «неприятным» осенним месяцем будет ноябрь – температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды, а осадков выпадет на 20% больше положенного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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