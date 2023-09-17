Синоптик спрогнозировал рекордное потепление в Москве на следующей неделе

Такой сценарий возможен в следующую субботу, 23 сентября. Тишковец допустил, что рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи зафиксировали в столице +25,4 градуса, не только повторится, но и будет побит. По его словам, воздух в Москве прогревается до плюс 20 не чаще одного раза в 9-10 лет в эти дни сентября, а 25-градусное тепло в этом время бывает «всего лишь раз за целое столетие».