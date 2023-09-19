Росздравнадзор заявил об обеспеченности препаратами от артериальной гипертензии
По данным ведомства, в 2023 г. в гражданский оборот было введено 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН Телмисартан от российских и иностранных производителей. Их дозировки – 20, 40 и 80 мг. Всего в России зарегистрировано 13 препаратов телмисартанов.
«Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН Телмисартан в полной мере ими обеспечен. Росздравнадзор совместно Минздравом России ведет мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке», – сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
В российских аптеках возникла нехватка лекарства микардиса, которое производит немецкая Boehringer Ingelheim. Компания еще в июле 2022 г. уведомила Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию нашей страны препаратов микардис и микардис-плюс с января 2023 г. Сейчас остатки лекарства составляют около 23 000 упаковок. В российском офисе Boehringer Ingelheim сообщили «Ведомостям», что компания остается в России и продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов во все регионы страны.