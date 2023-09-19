Газета
Общество

Росздравнадзор заявил об обеспеченности препаратами от артериальной гипертензии

Ведомости

Российский рынок полностью обеспечен препаратами от артериальной гипертензии, сообщили в Росздравнадзоре на фоне прекращения поставок оригинального лекарственного средства микардис (действующее вещество телмисартан).

По данным ведомства, в 2023 г. в гражданский оборот было введено 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН Телмисартан от российских и иностранных производителей. Их дозировки – 20, 40 и 80 мг. Всего в России зарегистрировано 13 препаратов телмисартанов.

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«Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН Телмисартан в полной мере ими обеспечен. Росздравнадзор совместно Минздравом России ведет мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке», – сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

В российских аптеках возникла нехватка лекарства микардиса, которое производит немецкая Boehringer Ingelheim. Компания еще в июле 2022 г. уведомила Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию нашей страны препаратов микардис и микардис-плюс с января 2023 г. Сейчас остатки лекарства составляют около 23 000 упаковок. В российском офисе Boehringer Ingelheim сообщили «Ведомостям», что компания остается в России и продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов во все регионы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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