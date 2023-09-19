Росздравнадзор заявил об обеспеченности препаратами от артериальной гипертензии

В российских аптеках возникла нехватка лекарства микардиса, которое производит немецкая Boehringer Ingelheim. Компания еще в июле 2022 г. уведомила Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию нашей страны препаратов микардис и микардис-плюс с января 2023 г. Сейчас остатки лекарства составляют около 23 000 упаковок. В российском офисе Boehringer Ingelheim сообщили «Ведомостям», что компания остается в России и продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов во все регионы страны.