Матвиенко предложила включить произведения Расула Гамзатова в школьную программу

«Я думаю, мы могли бы записать в рекомендации нашего форума предложение рассмотреть вопрос о том, чтобы включить литературное наследие Гамзатова в программы школ. Да, нужно изучать российскую классику, зарубежную классику, но мы не можем не изучать наследие тех, кого считаем великими поэтами, кого считаем гордостью нашей страны. Думаю, что это нужно сделать не только в школах Дагестана, но и во всей России», – сказала Матвиенко.