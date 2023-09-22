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Матвиенко предложила включить произведения Расула Гамзатова в школьную программу

Ведомости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила включить в школьную программу произведения дагестанского поэта, прозаика и публициста Расула Гамзатова. Об этом она заявила на пленарном заседании IX парламентского форума «Историко-культурное наследие России» в Дербенте.

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«Я думаю, мы могли бы записать в рекомендации нашего форума предложение рассмотреть вопрос о том, чтобы включить литературное наследие Гамзатова в программы школ. Да, нужно изучать российскую классику, зарубежную классику, но мы не можем не изучать наследие тех, кого считаем великими поэтами, кого считаем гордостью нашей страны. Думаю, что это нужно сделать не только в школах Дагестана, но и во всей России», – сказала Матвиенко.

Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» открылся 21 сентября и приурочен к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. Форум организован СФ совместно с правительством Дагестана. В программу вошли заседания профильных секций, тематические выставки, мастерские по истории и культуре республики.

Расул Гамзатов (1923 – 2003 гг.) – поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт Дагестанской АССР. Начал писать стихи в возрасте девяти лет. Первая книга на родном языке вышла в 1943 г. Гамзатов переводил на аварский классическую и современную русскую литературу. Произведения самого Гамзатова переведены на десятки языков народов России и мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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