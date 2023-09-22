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Общество

МВД сообщило о снижении преступности в общественных местах на 10,4%

Ведомости

За восемь месяцев 2023 г. в общественных местах (на улицах, площадях, в парках и скверах) зарегистрировано на 10,4% меньше преступлений, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщает МВД России.

В частности, стало на 24,4% и 25% меньше грабежей и краж соответственно. Кроме того, количество разбойных нападений снизилось на 12,3%. На дорогах и трассах нападений стало меньше на 41,7%, а грабежей – на 34,3%.

В целом в России уровень преступности снизился на 2,1% с января по август год к году. 82,6% правонарушений регистрируются в городах и поселках городского типа, еще 16,8% – в сельской местности.

Больше половины преступлений (52,8%) составляют хищения чужого имущества. В то же время число краж на первые восемь месяцев 2023 г. сократилось на 17,3% (квартирных краж – на 27%), грабежей – на 24,3%, а разбоев – на 11,6%.

В то же время увеличилось количество преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий – на 28,7%. Их доля среди всех противоправных деяний составляет 32,9%. Отмечается большое количество дистанционных мошенничеств и краж. Раскрываемость киберпреступлений составляет 29,9%.

В июле ТАСС со ссылкой на статистику МВД сообщал, что за первую половину 2023 г. мигранты в России совершили более 22 000 преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Уточнялось, что 18 400 противоправных деяний приходится на граждан стран СНГ (на 6,5% больше, чем годом ранее). В то же время число преступлений, совершенных остальными иностранцами и лицами без гражданства, снизилось на 14,2% до 6900.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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