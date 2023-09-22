МВД сообщило о снижении преступности в общественных местах на 10,4%

В июле ТАСС со ссылкой на статистику МВД сообщал, что за первую половину 2023 г. мигранты в России совершили более 22 000 преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Уточнялось, что 18 400 противоправных деяний приходится на граждан стран СНГ (на 6,5% больше, чем годом ранее). В то же время число преступлений, совершенных остальными иностранцами и лицами без гражданства, снизилось на 14,2% до 6900.