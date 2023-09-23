СМИ: бывшего бойца «Вагнера» задержали в Норвегии после попытки пересечь границу
Бывший участник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев был задержан в Норвегии при попытке незаконно пересечь границу с Россией, сообщил телеканал NRK.
По данным The Barents Observer, Медведев вечером 22 сентября пытался незаконно пересечь границу между Норвегией и Россией, после чего его арестовала полиция Сёр-Варангера – норвежской коммуны на границе с Россией. Адвокат Медведева Бриньольф Риснес в разговоре с NRK подтвердил задержание своего подзащитного, при этом заявив о «недоразумении».
«Он не думал о пересечении границы. Медведев пояснил, что существует международный документальный проект, частью которого он является. В связи с этим ему пришлось выяснить, где он пересек границу. Его остановили полицейские, когда он сидел в такси», – рассказал он.
По словам адвоката, если Медведев захочет вернуться в Россию, он может это сделать, когда захочет, но он подал прошение о предоставлении убежища. В полиции не уточнили, когда именно был арестован мужчина – до пересечения границы или после.
Медведева задержал пограничный патруль Норвегии в январе, после чего тот подал прошение о предоставлении убежища в этой стране. По данным NRK, после ареста в Норвегии мужчина рассказал, что жители Мурманска помогли ему добраться до граничащего с королевством города Никель.