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СМИ: бывшего бойца «Вагнера» задержали в Норвегии после попытки пересечь границу

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Бывший участник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев был задержан в Норвегии при попытке незаконно пересечь границу с Россией, сообщил телеканал NRK.

По данным The Barents Observer, Медведев вечером 22 сентября пытался незаконно пересечь границу между Норвегией и Россией, после чего его арестовала полиция Сёр-Варангера – норвежской коммуны на границе с Россией. Адвокат Медведева Бриньольф Риснес в разговоре с NRK подтвердил задержание своего подзащитного, при этом заявив о «недоразумении».

«Он не думал о пересечении границы. Медведев пояснил, что существует международный документальный проект, частью которого он является. В связи с этим ему пришлось выяснить, где он пересек границу. Его остановили полицейские, когда он сидел в такси», – рассказал он.

По словам адвоката, если Медведев захочет вернуться в Россию, он может это сделать, когда захочет, но он подал прошение о предоставлении убежища. В полиции не уточнили, когда именно был арестован мужчина – до пересечения границы или после.

Медведева задержал пограничный патруль Норвегии в январе, после чего тот подал прошение о предоставлении убежища в этой стране. По данным NRK, после ареста в Норвегии мужчина рассказал, что жители Мурманска помогли ему добраться до граничащего с королевством города Никель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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