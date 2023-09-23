Кириенко открыл в Мелитополе исторический парк «Россия – моя история»
В Мелитополе Запорожской области открылся мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», в торжественной церемонии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает «РИА Новости».
В новом историческом парке в Мелитополе несколько этажей здания будут отведены под экспозиции по истории России, а один – по истории Запорожской области, сообщал ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Открытие этого музея, уникальной экспозиции, которая показывает связь времен, – это не про прошлое. Хотя это, конечно, дань уважения великим землякам. Но это про будущее. Это про будущее, потому что прошлое пытались оторвать для того, чтобы лишить будущего», – сказал Кириенко.
Задача этого проекта, по его словам, состоит в том, чтобы у каждого жителя новых регионов «была возможность, придя сюда, почувствовать эту историческую связь времени». Балицкий на церемонии открытия отметил, что в будущем число таких центров будет будет только расти и в них будут вспоминать историю, которую «у нас пытались забрать».