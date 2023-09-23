Кириенко открыл в Мелитополе исторический парк «Россия – моя история»

«Открытие этого музея, уникальной экспозиции, которая показывает связь времен, – это не про прошлое. Хотя это, конечно, дань уважения великим землякам. Но это про будущее. Это про будущее, потому что прошлое пытались оторвать для того, чтобы лишить будущего», – сказал Кириенко.