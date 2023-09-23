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Кириенко открыл в Мелитополе исторический парк «Россия – моя история»

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В Мелитополе Запорожской области открылся мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», в торжественной церемонии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает «РИА Новости».

В новом историческом парке в Мелитополе несколько этажей здания будут отведены под экспозиции по истории России, а один – по истории Запорожской области, сообщал ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Открытие этого музея, уникальной экспозиции, которая показывает связь времен, – это не про прошлое. Хотя это, конечно, дань уважения великим землякам. Но это про будущее. Это про будущее, потому что прошлое пытались оторвать для того, чтобы лишить будущего», – сказал Кириенко.

Задача этого проекта, по его словам, состоит в том, чтобы у каждого жителя новых регионов «была возможность, придя сюда, почувствовать эту историческую связь времени». Балицкий на церемонии открытия отметил, что в будущем число таких центров будет будет только расти и в них будут вспоминать историю, которую «у нас пытались забрать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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