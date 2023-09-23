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Общество

Шольц в связи с визовым скандалом в Польше допустил усиление контроля на границах ЕС

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на границах Евросоюза после выявления коррупционной миграционной схемы в Польше. Об этом он заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.

«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища», – сказал канцлер (цитата по Tagesspiegel). Он добавил, что в связи с ситуацией со взятками на польской границе «возможно придется принять дальнейшие меры».

Ранее СМИ писали о схеме по предоставлению шенгенских виз в ЕС за дополнительную плату в Польше. Уточнялось, что с 2021 г. за взятки было выдано около 250 000 виз. 21 сентября еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон направила письмо польскому правительству с просьбой дать разъяснения по поводу выдачи шенгенских виз за взятки.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, который был ответственен за консульские вопросы, был уволен с должности, поскольку, по данным СМИ, был замешан в коррупционной схеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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