Шольц в связи с визовым скандалом в Польше допустил усиление контроля на границах ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на границах Евросоюза после выявления коррупционной миграционной схемы в Польше. Об этом он заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.
«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища», – сказал канцлер (цитата по Tagesspiegel). Он добавил, что в связи с ситуацией со взятками на польской границе «возможно придется принять дальнейшие меры».
Ранее СМИ писали о схеме по предоставлению шенгенских виз в ЕС за дополнительную плату в Польше. Уточнялось, что с 2021 г. за взятки было выдано около 250 000 виз. 21 сентября еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон направила письмо польскому правительству с просьбой дать разъяснения по поводу выдачи шенгенских виз за взятки.
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, который был ответственен за консульские вопросы, был уволен с должности, поскольку, по данным СМИ, был замешан в коррупционной схеме.