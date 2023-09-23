Шольц в связи с визовым скандалом в Польше допустил усиление контроля на границах ЕС

«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища», – сказал канцлер (цитата по Tagesspiegel). Он добавил, что в связи с ситуацией со взятками на польской границе «возможно придется принять дальнейшие меры».