Газета
Общество

Управляющие компании подняли цены на ЖКУ на 3%

Ведомости

Управляющие компании в текущем году повысили тарифы на жилищные услуги в среднем на 3%, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию УК.

Индексация контролируемых государством тарифов за коммунальные услуги – воду, газ, электричество, отопление – в июле этого года была перенесена на декабрь 2022 г. Цены на жилищные же услуги – уборку подъездов и дворов, текущий ремонт, обслуживание лифтов и др. – повышают сами УК в пределах устанавливаемой государством планки. В результате в некоторых регионах такие услуги подорожали до 6%.

Директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что в большинстве регионов РФ платежи по договорам управления многоквартирным домом не повышаются много лет, поэтому рост на 3% не покрывает роста цен на стройматериалы и работы. В результате выпадающие доходы УК постоянно растут и они вынуждены компенсировать траты за счет жильцов или за счет снижения качества обслуживания.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов также отметил в разговоре с изданием, что индексация связана с инфляцией, отметив, что УК не могут работать в минус. При этом директор УК «Кристалл» Елена Камнева обратила внимание на то, что жилищные услуги обычно составляют в среднем 12% в составе квитанции за ЖКУ.

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Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин заявил об отсрочке повышения тарифов ЖКХ с 1 января 2024 г. на 1 июля того же года. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, отметил тогда Путин. Такое решение позволило регионам более полутора лет не проводить индексацию тарифов.

В своем макроэкономическом прогнозе Минэк ожидает, что совокупный платеж россиян за ЖКХ с июля следующего года увеличится на 9,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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