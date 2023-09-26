Управляющие компании подняли цены на ЖКУ на 3%

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов также отметил в разговоре с изданием, что индексация связана с инфляцией, отметив, что УК не могут работать в минус. При этом директор УК «Кристалл» Елена Камнева обратила внимание на то, что жилищные услуги обычно составляют в среднем 12% в составе квитанции за ЖКУ.