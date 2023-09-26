Управляющие компании подняли цены на ЖКУ на 3%
Управляющие компании в текущем году повысили тарифы на жилищные услуги в среднем на 3%, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию УК.
Индексация контролируемых государством тарифов за коммунальные услуги – воду, газ, электричество, отопление – в июле этого года была перенесена на декабрь 2022 г. Цены на жилищные же услуги – уборку подъездов и дворов, текущий ремонт, обслуживание лифтов и др. – повышают сами УК в пределах устанавливаемой государством планки. В результате в некоторых регионах такие услуги подорожали до 6%.
Директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что в большинстве регионов РФ платежи по договорам управления многоквартирным домом не повышаются много лет, поэтому рост на 3% не покрывает роста цен на стройматериалы и работы. В результате выпадающие доходы УК постоянно растут и они вынуждены компенсировать траты за счет жильцов или за счет снижения качества обслуживания.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов также отметил в разговоре с изданием, что индексация связана с инфляцией, отметив, что УК не могут работать в минус. При этом директор УК «Кристалл» Елена Камнева обратила внимание на то, что жилищные услуги обычно составляют в среднем 12% в составе квитанции за ЖКУ.
Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин заявил об отсрочке повышения тарифов ЖКХ с 1 января 2024 г. на 1 июля того же года. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, отметил тогда Путин. Такое решение позволило регионам более полутора лет не проводить индексацию тарифов.
В своем макроэкономическом прогнозе Минэк ожидает, что совокупный платеж россиян за ЖКХ с июля следующего года увеличится на 9,8%.