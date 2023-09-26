Медведев: на контрактную службу в армию приняли более 325 000 человек с начала года
С начала года на контрактную службу в интересах Объединенной группировки войск приняли более 325 000 человек. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.
«По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 26 сентября в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 000 человек», – сообщил зампред Совбеза.
Медведев также рассказал, что по поручению президента посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой народной республики.
«В ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами. Они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой. Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу», – сказал Медведев.
О том, что Медведев посетил полигон подготовки контрактников в Донецкой народной республике, стало известно 15 сентября. По словам его помощника Олега Осипова, зампред СБ РФ ознакомился с ходом обучения и условиями службы. До этого, 1 июня, сообщалось, что он проинспектировал общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области, а 14 июня приехал на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области.