Медведев: на контрактную службу в армию приняли более 325 000 человек с начала года

О том, что Медведев посетил полигон подготовки контрактников в Донецкой народной республике, стало известно 15 сентября. По словам его помощника Олега Осипова, зампред СБ РФ ознакомился с ходом обучения и условиями службы. До этого, 1 июня, сообщалось, что он проинспектировал общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области, а 14 июня приехал на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области.