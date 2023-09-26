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Общество

Медведев: на контрактную службу в армию приняли более 325 000 человек с начала года

Ведомости

С начала года на контрактную службу в интересах Объединенной группировки войск приняли более 325 000 человек. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.

«По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 26 сентября в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 000 человек», – сообщил зампред Совбеза.

Медведев также рассказал, что по поручению президента посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой народной республики.

«В ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами. Они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой. Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу», – сказал Медведев.

О том, что Медведев посетил полигон подготовки контрактников в Донецкой народной республике, стало известно 15 сентября. По словам его помощника Олега Осипова, зампред СБ РФ ознакомился с ходом обучения и условиями службы. До этого, 1 июня, сообщалось, что он проинспектировал общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области, а 14 июня приехал на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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