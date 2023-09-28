Развожаев предупредил бизнес о штрафах за отказ жителям в укрытии
Власти Севастополя намерены штрафовать собственников коммерческих помещений в случае отказа предоставить укрытие жителям во время воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.
По словам губернатора, вопрос о том, что все коммерческие пространства должны представлять как укрытия, обсуждался на штабе.
«Такое решение есть. В случае если это где-то будет не предоставляться и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», – добавил Развожаев (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что у людей есть 30-50 мин. во время воздушной тревоги, чтобы найти укрытие.
На этой неделе власти Севастополя несколько раз объявляли воздушную тревогу. 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю. ВС России сбили пять снарядов ВСУ. Пострадало историческое здание штаба Черноморского флота. Военные заявили об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнили, что пока он числится пропавшим без вести. На следующий день над городом также сработала система ПВО, ракетные обломки упали в районе Сухарной балки.
После этого Развожаев призвал жителей «не сеять панику» по вопросам укрытий и сообщил, что поручил организовать их проверку совместно с управляющими компаниями.