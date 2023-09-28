Развожаев предупредил бизнес о штрафах за отказ жителям в укрытии

«Такое решение есть. В случае если это где-то будет не предоставляться и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», – добавил Развожаев (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что у людей есть 30-50 мин. во время воздушной тревоги, чтобы найти укрытие.