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Общество

Развожаев предупредил бизнес о штрафах за отказ жителям в укрытии

Ведомости

Власти Севастополя намерены штрафовать собственников коммерческих помещений в случае отказа предоставить укрытие жителям во время воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

По словам губернатора, вопрос о том, что все коммерческие пространства должны представлять как укрытия, обсуждался на штабе.

«Такое решение есть. В случае если это где-то будет не предоставляться и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», – добавил Развожаев (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что у людей есть 30-50 мин. во время воздушной тревоги, чтобы найти укрытие.

Ранее по теме: В Севастополе объявили воздушную тревогу

На этой неделе власти Севастополя несколько раз объявляли воздушную тревогу. 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю. ВС России сбили пять снарядов ВСУ. Пострадало историческое здание штаба Черноморского флота. Военные заявили об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнили, что пока он числится пропавшим без вести. На следующий день над городом также сработала система ПВО, ракетные обломки упали в районе Сухарной балки.

После этого Развожаев призвал жителей «не сеять панику» по вопросам укрытий и сообщил, что поручил организовать их проверку совместно с управляющими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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