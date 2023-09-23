Развожаев поручил проверить укрытия в Севастополе и призвал не сеять панику

Он рассказал, что власти занимались подготовкой убежищ еще год назад, пока в городе было «относительно спокойно». Происходящее сегодня – уже «реальность», и «все предусмотреть невозможно», добавил глава города. По его словам, срабатывает и человеческий фактор – например, человек, у которого находятся ключи от подвала, может уехать на выходные, а старшие по дому – при звуках тревоги остаться в квартирах и не открыть подвалы.