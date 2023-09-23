Развожаев поручил проверить укрытия в Севастополе и призвал не сеять панику
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ракетной атаки на город призвал жителей «не сеять панику» по вопросам укрытий и сообщил, что поручил организовать их проверку совместно с управляющими компаниями.
Утром 23 сентября в Севастополе была объявлена «ракетная опасность», Развожаев призвал людей спрятаться в укрытиях. Это произошло после того, как в городе сработала система ПВО, а ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. В связи с попыткой атаки властям начали поступать вопросы об укрытиях.
«Убедительная просьба ко всем: хватит сеять панику и радовать этим наших врагов – именно паника и является их основной целью», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что власти занимались подготовкой убежищ еще год назад, пока в городе было «относительно спокойно». Происходящее сегодня – уже «реальность», и «все предусмотреть невозможно», добавил глава города. По его словам, срабатывает и человеческий фактор – например, человек, у которого находятся ключи от подвала, может уехать на выходные, а старшие по дому – при звуках тревоги остаться в квартирах и не открыть подвалы.
Подобные вопросы Развожаев пообещал решить, отметив, что поручил директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову «начать обходы с УК по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями». Он также призвал обращаться по вопросам убежищ в управляющую компанию или правительство. Губернатор подчеркнул, что речь идет о временных укрытиях, а не бомбоубежищах.
«Не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Благоустроить так все временные укрытия невозможно, на это нужны миллиарды. Подчеркиваю, укрытия – временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать. И принимать», – заявил он.
22 сентября армия Украины совершила атаку на Севастополь. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести.