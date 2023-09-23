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Развожаев поручил проверить укрытия в Севастополе и призвал не сеять панику

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ракетной атаки на город призвал жителей «не сеять панику» по вопросам укрытий и сообщил, что поручил организовать их проверку совместно с управляющими компаниями. 

Утром 23 сентября в Севастополе была объявлена «ракетная опасность», Развожаев призвал людей спрятаться в укрытиях. Это произошло после того, как в городе сработала система ПВО, а ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. В связи с попыткой атаки властям начали поступать вопросы об укрытиях.

«Убедительная просьба ко всем: хватит сеять панику и радовать этим наших врагов – именно паника и является их основной целью», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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Он рассказал, что власти занимались подготовкой убежищ еще год назад, пока в городе было «относительно спокойно». Происходящее сегодня – уже «реальность», и «все предусмотреть невозможно», добавил глава города. По его словам, срабатывает и человеческий фактор – например, человек, у которого находятся ключи от подвала, может уехать на выходные, а старшие по дому – при звуках тревоги остаться в квартирах и не открыть подвалы.

Подобные вопросы Развожаев пообещал решить, отметив, что поручил директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову «начать обходы с УК по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями». Он также призвал обращаться по вопросам убежищ в управляющую компанию или правительство. Губернатор подчеркнул, что речь идет о временных укрытиях, а не бомбоубежищах. 

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«Не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Благоустроить так все временные укрытия невозможно, на это нужны миллиарды. Подчеркиваю, укрытия – временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать. И принимать», – заявил он. 

22 сентября армия Украины совершила атаку на Севастополь. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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