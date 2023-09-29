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Общество

Файзуллин заявил о решении не восстанавливать ряд городов в новых регионах

Ведомости

Некоторые города в новых регионах России решено не восстанавливать, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при министерстве.

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем, опасно, мы решили не восстанавливать, потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет», – приводит его слова «РИА Новости».

Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.

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Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых территорий России. В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития.

В июне этого года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в новых регионах удалось восстановить уже 115 предприятий, еще около 70 будет восстановлено до конца 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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