Файзуллин заявил о решении не восстанавливать ряд городов в новых регионах
Некоторые города в новых регионах России решено не восстанавливать, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при министерстве.
«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем, опасно, мы решили не восстанавливать, потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет», – приводит его слова «РИА Новости».
Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.
Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых территорий России. В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития.
В июне этого года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в новых регионах удалось восстановить уже 115 предприятий, еще около 70 будет восстановлено до конца 2023 г.