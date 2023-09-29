Файзуллин заявил о решении не восстанавливать ряд городов в новых регионах

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем, опасно, мы решили не восстанавливать, потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет», – приводит его слова «РИА Новости».