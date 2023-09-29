Владимир Путин встретился с участниками спецоперации
Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград – замкомвзвода Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым, а также старшим сержантом Виктором Хамагановым.
«Это один из знаковых, хороших примеров мужества и героизма. Я понимаю, что когда идет бой, об этом никто не думает», – обратился президент к собравшимся.
На встрече Путин упомянул о погибших, осужденных – участниках спецоперации. Президент напомнил, что они отдали жизни за Родину и тем самым искупили свою вину.
«Мы сделаем все, для того чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения», – добавил президент.
22 августа в районе Урожайного в ДНР российские мотострелки отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ. Украинские штурмовики дважды пытались атаковать российский опорный пункт, но так и не смогли пробить оборону. Калашникову присвоили звание Героя России. Ивлиева, Тарасова и Хамаганова наградили орденами Мужества.