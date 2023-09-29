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Общество

Эфиопия разрешила авиапассажирам вывозить до 2 кг кофе на человека

Ведомости

Таможенные власти Эфиопии разрешили авиапассажирам, покидающим страну, провозить до 2 кг кофе на человека. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале посольства России в Эфиопии.

В сообщении уточняется, что кофе можно вывозить только для личного пользования.

Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывозить кофе в любом виде и любых количествах 25 сентября. Эту информацию просили учитывать при планировании поездок.

Ранее по теме: Производители чая и кофе повысят отпускные цены для ритейлеров на 9%

8 августа стало известно, что производители чая и кофе намерены с сентября «увеличит отпускные цены для ритейлеров на 6-9%. Уточнялось, что цены будут повышать постепенно, чтобы избежать «резкого скачка». Производители ссылались на «сложную ситуацию», указывая на высокую волатильность рубля и рост затрат на импорт сырья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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