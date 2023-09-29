Эфиопия разрешила авиапассажирам вывозить до 2 кг кофе на человека
Таможенные власти Эфиопии разрешили авиапассажирам, покидающим страну, провозить до 2 кг кофе на человека. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале посольства России в Эфиопии.
В сообщении уточняется, что кофе можно вывозить только для личного пользования.
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывозить кофе в любом виде и любых количествах 25 сентября. Эту информацию просили учитывать при планировании поездок.
8 августа стало известно, что производители чая и кофе намерены с сентября «увеличит отпускные цены для ритейлеров на 6-9%. Уточнялось, что цены будут повышать постепенно, чтобы избежать «резкого скачка». Производители ссылались на «сложную ситуацию», указывая на высокую волатильность рубля и рост затрат на импорт сырья.