Эфиопия разрешила авиапассажирам вывозить до 2 кг кофе на человека

8 августа стало известно, что производители чая и кофе намерены с сентября «увеличит отпускные цены для ритейлеров на 6-9%. Уточнялось, что цены будут повышать постепенно, чтобы избежать «резкого скачка». Производители ссылались на «сложную ситуацию», указывая на высокую волатильность рубля и рост затрат на импорт сырья.