ЦБ оценил предложение Госдумы по обязательному страхованию электросамокатчиков

В конце августа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что Госдума проработает варианты повышения ответственности для водителей электросамокатов. Он отметил, что проблема приобрела массовый характер: с 2019 г. количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем в 40 раз. По его словам, в авариях прежде всего страдают дети и пожилые люди.