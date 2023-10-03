ЦБ оценил предложение Госдумы по обязательному страхованию электросамокатчиков
Центробанк положительно оценил предложение Госдумы ввести обязательную страховку для пользователей электросамокатов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ответ ЦБ депутатам.
«Разделяя озабоченность возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ [средств индивидуальной мобильности], отмечаем, что обязательное страхование гражданской ответственности лиц, их эксплуатирующих, представляется действенным инструментом, направленным на защиту прав потерпевших», – сказано в документе.
Уточняется, что требование об обязательном оформлении страхования гражданской собственности будет распространяться на постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, в том числе на курьеров.
По словам одного из разработчиков документа, члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, с помощью этой меры можно будет компенсировать пострадавшим в ДТП с участием СИМ ущерб как здоровью, так и имуществу. Сейчас же взыскать такой ущерб «практически невозможно».
В ЦБ также отметили, что перед созданием системы обязательного страхования гражданской ответственности необходимо «решить вопросы идентификации таких пользователей и владельцев этих средств, установить порядок фиксации ДТП с их участием, а также ужесточить требования к эксплуатации средств индивидуальной мобильности».
Сейчас возможность страхования жизни самокатчиков предлагается уже при регистрации в приложениях для аренды электросамокатов. Обязательного страхования для владельцев личных электросамокатов российское законодательство пока не предусматривает.
В конце августа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что Госдума проработает варианты повышения ответственности для водителей электросамокатов. Он отметил, что проблема приобрела массовый характер: с 2019 г. количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем в 40 раз. По его словам, в авариях прежде всего страдают дети и пожилые люди.