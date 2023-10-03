Три человека погибли при стрельбе в ТЦ в Бангкоке
В торговом центре в Бангкоке 14-летний подросток открыл стрельбу, в результате три человека погибли, передает Reuters со ссылкой на тайскую полицию.
Подозреваемый в стрельбе задержан. Уточняется, что еще четыре человека получили ранения. По информации телеканала Sky, среди пострадавших могут быть иностранцы. Издание также пишет, что в результате инцидента погибли четыре человека.
По информации ТАСС, в консульскую службу посольства России в Таиланде сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Стрельба произошла в престижном торговом центре в Бангкоке Siam Paragon, который считается одним из самых крупных ТЦ Азии. По информации телеканала Thai PBS, звуки стрельбы прозвучали ориентировочно в 16:20 по местному времени (12:20 мск). Мотивы стрелка пока не известны.