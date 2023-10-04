Более 20 человек погибли при падении автобуса с туристами с эстакады в Венеции

Еще 18 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В префектуре Венеции сообщили, что двое погибших – дети. Автобус был оснащен гибридной метано-дизельной топливной системой и мог загореться после прикосновения к электрическим кабелем, отмечает издание. Reuters уточняет, что автобус по неустановленной пока причине упал с высоты 30 м на линии электропередачи рядом с ж/д путями и загорелся. По данным экстренных служб, среди погибших не менее пяти украинских туристов.