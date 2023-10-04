Более 20 человек погибли при падении автобуса с туристами с эстакады в Венеции
Туристический автобус упал с эстакады в Местре, материковом районе Венеции. В результате трагедии погиб как минимум 21 человек, передает La Repubblica.
Еще 18 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В префектуре Венеции сообщили, что двое погибших – дети. Автобус был оснащен гибридной метано-дизельной топливной системой и мог загореться после прикосновения к электрическим кабелем, отмечает издание. Reuters уточняет, что автобус по неустановленной пока причине упал с высоты 30 м на линии электропередачи рядом с ж/д путями и загорелся. По данным экстренных служб, среди погибших не менее пяти украинских туристов.
Следователи рассматривают версию об аварии из-за ухудшения самочувствия водителя – на трассе не видно никаких признаков торможения, пишет La Repubblica. Сам водитель погиб в результате ДТП.
Мэр города Луиджи Бруньяро объявил городской траур по жертвам варии. «Апокалиптическая сцена, нет слов», – написал он на своей странице в X.