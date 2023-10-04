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Общество

Более 20 человек погибли при падении автобуса с туристами с эстакады в Венеции

Ведомости

Туристический автобус упал с эстакады в Местре, материковом районе Венеции. В результате трагедии погиб как минимум 21 человек, передает La Repubblica.

Еще 18 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В префектуре Венеции сообщили, что двое погибших – дети. Автобус был оснащен гибридной метано-дизельной топливной системой и мог загореться после прикосновения к электрическим кабелем, отмечает издание. Reuters уточняет, что автобус по неустановленной пока причине упал с высоты 30 м на линии электропередачи рядом с ж/д путями и загорелся. По данным экстренных служб, среди погибших не менее пяти украинских туристов.

Следователи рассматривают версию об аварии из-за ухудшения самочувствия водителя – на трассе не видно никаких признаков торможения, пишет La Repubblica. Сам водитель погиб в результате ДТП.

Мэр города Луиджи Бруньяро объявил городской траур по жертвам варии. «Апокалиптическая сцена, нет слов», – написал он на своей странице в X.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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