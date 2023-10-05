Путин повысил оклады судей на 5,5%

В проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. правительство сообщало, что зарплаты большинства государственных служащих в следующем году не будут индексировать. В число исключений вошли бюджетники – сотрудники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.