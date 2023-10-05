Путин повысил оклады судей на 5,5%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации должностных окладов судей на 5,5% с 1 октября. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», – говорится в указе.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября, уточняется в документе.
Ранее Путин увеличил на 5,5% оклады дипломатов, генерального прокурора и председателя Следственного комитета России с 1 октября. С этой же даты правительство России проиндексировало на 5,5% зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданских сотрудников воинских частей.
В проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. правительство сообщало, что зарплаты большинства государственных служащих в следующем году не будут индексировать. В число исключений вошли бюджетники – сотрудники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.