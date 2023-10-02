Мишустин подписал постановление об индексации зарплат госслужащих и бюджетников
Правительство проиндексирует на 5,5% зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданских сотрудников воинских частей в России с 1 октября. Это следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 г. на 5,5% <...> оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников <...> государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, подразделений и <...> органов исполнительной власти», – уточняется в документе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладных часть зарплат дипломатических работников на 5,5% с 1 октября.
В проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. правительство сообщало, что зарплаты большинства государственных служащих в следующем году не будут индексировать. В число исключений вошли бюджетники – сотрудники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.