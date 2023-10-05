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Общество

Минобрнауки проработает расширение квот на обучение для участников спецоперации

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки проработать механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы участников спецоперации и их детей. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Адыгею.

В Адыгее Чернышенко посетил открытие нового помещения филиала фонда «Защитники Отечества». Он напомнил, что по специальным квотам для участников спецоперации и их семей в вузы были зачислены около 8500 человек. Чернышенко также напомнил, что они имеют право перевестись на бюджетные места и в приоритетном порядке получить места в общежитиях.

«Считаю необходимым эту работу усилить, поэтому поручил Минобрнауки проработать вопрос расширения квот. В частности, разработать механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы, чтобы подтянуть тех, кто решит получить высшее образование», – рассказал Чернышенко.

Ранее по теме: Около 1000 экс-участников спецоперации зачислены в российские вузы

В начале сентября Минобрнауки опубликовало проект приказа, согласно которому участники спецоперации и их дети, а также дети медиков, умерших от коронавирусной инфекции, смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов.

Отдельную квоту в 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки для участников спецоперации и их семей утвердили в конце 2022 г. Без вступительных экзаменов по квоте могут поступить Герои России и награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чьи родители погибли или получили травму в ходе спецоперации.

Ранее представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что в российские вузы для обучения в 2023/24 учебном году поступило около 1000 бывших участников спецоперации, что составляет 12% от всех зачисленных по этой квоте. Ей также воспользовались 7500 детей участников боевых действий на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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