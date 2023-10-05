Минобрнауки проработает расширение квот на обучение для участников спецоперации

В Адыгее Чернышенко посетил открытие нового помещения филиала фонда «Защитники Отечества». Он напомнил, что по специальным квотам для участников спецоперации и их семей в вузы были зачислены около 8500 человек. Чернышенко также напомнил, что они имеют право перевестись на бюджетные места и в приоритетном порядке получить места в общежитиях.