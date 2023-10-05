Минобрнауки проработает расширение квот на обучение для участников спецоперации
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки проработать механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы участников спецоперации и их детей. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Адыгею.
В Адыгее Чернышенко посетил открытие нового помещения филиала фонда «Защитники Отечества». Он напомнил, что по специальным квотам для участников спецоперации и их семей в вузы были зачислены около 8500 человек. Чернышенко также напомнил, что они имеют право перевестись на бюджетные места и в приоритетном порядке получить места в общежитиях.
«Считаю необходимым эту работу усилить, поэтому поручил Минобрнауки проработать вопрос расширения квот. В частности, разработать механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы, чтобы подтянуть тех, кто решит получить высшее образование», – рассказал Чернышенко.
В начале сентября Минобрнауки опубликовало проект приказа, согласно которому участники спецоперации и их дети, а также дети медиков, умерших от коронавирусной инфекции, смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов.
Отдельную квоту в 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки для участников спецоперации и их семей утвердили в конце 2022 г. Без вступительных экзаменов по квоте могут поступить Герои России и награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чьи родители погибли или получили травму в ходе спецоперации.
Ранее представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что в российские вузы для обучения в 2023/24 учебном году поступило около 1000 бывших участников спецоперации, что составляет 12% от всех зачисленных по этой квоте. Ей также воспользовались 7500 детей участников боевых действий на Украине.