Крупнейшая сеть супермаркетов Израиля ввела ограничение на покупку продуктов

Такое решение было принято в связи с тем, что жители Израиля четвертый день подряд продолжают скупать продукты в магазинах. Вечером 9 октября израильские власти рекомендовали жителям запастись едой, водой и всем необходимым как минимум на 72 часа, после чего жители Израиля направились в супермаркеты.