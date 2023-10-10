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Общество

Крупнейшая сеть супермаркетов Израиля ввела ограничение на покупку продуктов

Ведомости

Крупнейшая сеть супермаркетов Израиля Shufersal приняла решение ввести ограничение на покупку продуктов первой необходимости, в том числе воды, хлеба и яиц. Об этом сообщил гендиректор сети Ури Ватерман, пишет The Times of Israel.

«Из чувства ответственности перед всеми потребителями и ввиду повышенного спроса, сложностей с поставками и частичной нехваткой товаров на складах мы решили ограничить продажу основных продуктов питания, таких как вода, яйца, хлеб и молоко», – сказал он. 

В частности, теперь покупатели сети смогут приобрести в одни руки не больше 12 полуторалитровых бутылок воды, одной упаковки с 30 яйцами или двух коробок по 12 яиц, не больше трех упаковок молока и двух буханок хлеба.

При этом Ватерман отметил, что сотрудники магазина делают все возможное, чтобы обеспечить дополнительные поставки продуктов питания в магазины как можно скорее. 

Такое решение было принято в связи с тем, что жители Израиля четвертый день подряд продолжают скупать продукты в магазинах. Вечером 9 октября израильские власти рекомендовали жителям запастись едой, водой и всем необходимым как минимум на 72 часа, после чего жители Израиля направились в супермаркеты.

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Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 1600 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся 770 человек, еще более 4100 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1000 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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