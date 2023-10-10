Госдума в первом чтении разрешила направлять маткапитал на ремонт таунхаусов
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Нововведение позволит реконструировать дома блокированной застройки и другое жилье с отдельным входом за счет средств материнского капитала, сообщила пресс-служба Госдумы.
«Семьи с детьми <…> смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах капитального строительства с отдельным входом. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин также отметил, что программа вносит большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей. В соответствии с проектом бюджета на 2024 г. предусмотрено продолжение выплат маткапитала и его индексация с учетом инфляции.
Проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 гг. предусматривает расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в размере около 1,1 трлн руб. Еще 2,2 трлн руб. фонд направит на поддержку семей с детьми, включая выплаты единого пособия, материнского капитала, единовременных пособий при рождении ребенка и др.