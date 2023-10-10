Госдума в первом чтении разрешила направлять маткапитал на ремонт таунхаусов

«Семьи с детьми <…> смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах капитального строительства с отдельным входом. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.