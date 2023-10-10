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Общество

Госдума в первом чтении разрешила направлять маткапитал на ремонт таунхаусов

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Нововведение позволит реконструировать дома блокированной застройки и другое жилье с отдельным входом за счет средств материнского капитала, сообщила пресс-служба Госдумы.

 «Семьи с детьми <…> смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах капитального строительства с отдельным входом. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин также отметил, что программа вносит большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей. В соответствии с проектом бюджета на 2024 г. предусмотрено продолжение выплат маткапитала и его индексация с учетом инфляции. 

Проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 гг. предусматривает расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в размере около 1,1 трлн руб. Еще 2,2 трлн руб. фонд направит на поддержку семей с детьми, включая выплаты единого пособия, материнского капитала, единовременных пособий при рождении ребенка и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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