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Общество

Число погибших при обстреле Белгородской области выросло до двух

Ведомости

При обстреле села Поповка Краснояружского района погибла пожилая женщина, таким образом число жертв выросло до двух. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В результате обстрела второй человек погиб – пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал он.

10 октября ВСУ дважды обстреляли село Поповка Краснояружского района. В результате один из снарядов прилетел в частный дом, где находилась супружеская пара. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. 

Гладков также отметил, что в результате обстрела со сторону ВСУ повреждения получили четыре частных дома, а также линии электро- и газоснабжения. 

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Белгородской области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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