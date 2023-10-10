Число погибших при обстреле Белгородской области выросло до двух
При обстреле села Поповка Краснояружского района погибла пожилая женщина, таким образом число жертв выросло до двух. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела второй человек погиб – пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал он.
10 октября ВСУ дважды обстреляли село Поповка Краснояружского района. В результате один из снарядов прилетел в частный дом, где находилась супружеская пара. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте.
Гладков также отметил, что в результате обстрела со сторону ВСУ повреждения получили четыре частных дома, а также линии электро- и газоснабжения.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Белгородской области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.