35 преподавателей вузов из новых регионов получили звания профессоров и доцентов

«Совместно нам предстоит решить еще много важных задач для реализации научного потенциала Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поблагодарив преподавателей за верность профессии и самоотверженный труд.