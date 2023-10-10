35 преподавателей вузов из новых регионов получили звания профессоров и доцентов
Минобрнауки РФ присвоило ученые звания первым 35 преподавателям вузов новых регионов России. Звания профессоров получили девять человек, еще 26 – звания доцентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Глава министерства Валерий Фальков отметил, что каждый из преподавателей, которым присуждены звания, отличается профессионализмом.
«Это подтверждает, что исключительное качество советской высшей школы не утеряно и преподаватели смогут воспитать достойные кадры для экономик новых регионов», – сказал министр.
«Совместно нам предстоит решить еще много важных задач для реализации научного потенциала Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поблагодарив преподавателей за верность профессии и самоотверженный труд.
1 сентября президент России Владимир Путин попросил кабинет министров уделять особое внимание интеграции новых регионов страны в общую систему образования. Он также отметил важность кардинального обновления всей образовательной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.