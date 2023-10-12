ФСБ пресекла попытку поджога техники на территории воинской части в Архангельске
В Архангельске задержали 18-летнего россиянина при попытке поджечь военную технику на территории воинской части. Об этом сообщает региональное УФСБ, передает «Интерфакс».
В ведомстве уточнили, что попытка поджога была пресечена сотрудниками УФСБ совместно, управления по Северному флоту и полицией. Как утверждает ФСБ, злоумышленник действовал по заданию запрещенной в РФ террористической организации. Он хотел поджечь технику при помощи самодельной смеси.
Уточняется, что подозреваемого задержали с поличным в сентябре. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на преступление и террористический акт).
В начале октября ФСБ сообщила о пресечении теракта в Алтайском крае. Мужчина 1988 года рождения планировал подорвать здание администрации Рубцовска по заданию проукраинской организации. Его задержали, при обыске сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в в тротиловом эквиваленте.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Мужчине уже предъявили обвинение, он арестован.