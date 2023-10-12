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ФСБ пресекла попытку поджога техники на территории воинской части в Архангельске

Ведомости

В Архангельске задержали 18-летнего россиянина при попытке поджечь военную технику на территории воинской части. Об этом сообщает региональное УФСБ, передает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что попытка поджога была пресечена сотрудниками УФСБ совместно, управления по Северному флоту и полицией. Как утверждает ФСБ, злоумышленник действовал по заданию запрещенной в РФ террористической организации. Он хотел поджечь технику при помощи самодельной смеси.

Уточняется, что подозреваемого задержали с поличным в сентябре. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на преступление и террористический акт). 

В начале октября ФСБ сообщила о пресечении теракта в Алтайском крае. Мужчина 1988 года рождения планировал подорвать здание администрации Рубцовска по заданию проукраинской организации. Его задержали, при обыске сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в в тротиловом эквиваленте.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Мужчине уже предъявили обвинение, он арестован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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