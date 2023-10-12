ФСБ пресекла попытку поджога техники на территории воинской части в Архангельске

В начале октября ФСБ сообщила о пресечении теракта в Алтайском крае. Мужчина 1988 года рождения планировал подорвать здание администрации Рубцовска по заданию проукраинской организации. Его задержали, при обыске сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в в тротиловом эквиваленте.