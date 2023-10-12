Россия и Белоруссия могут создать совместную комиссию по истории
Россия и Белоруссия могут создать совместную комиссию по истории. Об этом заявил зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко, сообщает БЕЛТА.
«Это позволит нам доказательно, с фактами и документами составить общие подходы к нашей истории в разные периоды. Обо всем этом нужно рассказывать честно, особенно молодежи. Мы надеемся, что первые шаги в этом направлении уже сделаны», – подчеркнул Овсиенко.
В качестве примера совместной российско-белорусской работы Овсиенко привел Ржевский мемориал советскому солдату, который открывали главы двух стран.
«Это подчеркивает нашу общую историю, общую память и ответственность перед предыдущими поколениями», – подытожил историк.
Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату 30 июня 2020 г. Мемориал возведен на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны: с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г. там погибло 776 889 солдат Красной Армии. Памятник создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит на которых увековечены имена павших воинов.