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Россия и Белоруссия могут создать совместную комиссию по истории

Ведомости

Россия и Белоруссия могут создать совместную комиссию по истории. Об этом заявил зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко, сообщает БЕЛТА.

«Это позволит нам доказательно, с фактами и документами составить общие подходы к нашей истории в разные периоды. Обо всем этом нужно рассказывать честно, особенно молодежи. Мы надеемся, что первые шаги в этом направлении уже сделаны», – подчеркнул Овсиенко.

В качестве примера совместной российско-белорусской работы Овсиенко привел Ржевский мемориал советскому солдату, который открывали главы двух стран.

«Это подчеркивает нашу общую историю, общую память и ответственность перед предыдущими поколениями», – подытожил историк.

Ранее по теме: Путин открыл мемориал советским воинам во Ржеве

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату 30 июня 2020 г. Мемориал возведен на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны: с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г. там погибло 776 889 солдат Красной Армии. Памятник создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит на которых увековечены имена павших воинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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