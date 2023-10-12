Россия и Белоруссия могут создать совместную комиссию по истории

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату 30 июня 2020 г. Мемориал возведен на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны: с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г. там погибло 776 889 солдат Красной Армии. Памятник создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит на которых увековечены имена павших воинов.