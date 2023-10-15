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Минобороны сообщило о 27 сбитых над Россией беспилотниках

18 из них над Курской областью, еще два уничтожены в небе над Белгородской
Ведомости
Евгений Биятов / РИА Новости

Ночью над Курской и Белгородской областями перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили Минобороны.

«ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

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Вечером в субботу, 14 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о сбитых 12 украинских беспилотниках. По его словам, их обломки упали в городской черте и селе Зорино, но никто из жителей не пострадал.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Аналогичный режим введен в Курской области.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Аналогичный режим введен в Курской области. В регионе запрещено пользоваться дронами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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