Минобороны сообщило о 27 сбитых над Россией беспилотниках

Минобороны сообщило о 27 сбитых над Россией беспилотниках18 из них над Курской областью, еще два уничтожены в небе над Белгородской
Ночью над Курской и Белгородской областями перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили Минобороны.
«ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Вечером в субботу, 14 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о сбитых 12 украинских беспилотниках. По его словам, их обломки упали в городской черте и селе Зорино, но никто из жителей не пострадал.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Аналогичный режим введен в Курской области.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Аналогичный режим введен в Курской области. В регионе запрещено пользоваться дронами.