В Брянске при падении беспилотника сдетонировало взрывное устройство
В Брянске при падении украинского беспилотника сдетонировало взрывное устройство, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник на окраине города, после чего при его падении произошла детонация. В результате инцидента пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия.
11 октября Богомаз сообщал, что четверо мирных граждан пострадали во время атаки Украины на поселок Суземка в Брянской области. Повреждения также получили административные здания, жилой дом и автомобиль. В тот же день над регионом было сбито три беспилотника.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.