В Брянской области четыре человека пострадали во время украинской атаки

11 октября Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ, а спустя около пяти часов – еще об одном аппарате самолетного типа, сбитом на подлете к Брянску. Минобороны сообщило, что около 15:30 российские расчеты ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Суземкой.