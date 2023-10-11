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Общество

В Брянской области четыре человека пострадали во время украинской атаки

Ведомости

Четверо мирных граждан пострадали во время атаки на поселок Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили еще одну атаку на Суземку. В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Богомаз.

Кроме того, повреждения получили административные здания, жилой дом и автомобиль. По словам губернатора, поселок продолжают обследовать – на месте работают оперативные и экстренные службы.

11 октября Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ, а спустя около пяти часов – еще об одном аппарате самолетного типа, сбитом на подлете к Брянску. Минобороны сообщило, что около 15:30 российские расчеты ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Суземкой.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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