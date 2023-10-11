В Брянской области четыре человека пострадали во время украинской атаки
Четверо мирных граждан пострадали во время атаки на поселок Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы совершили еще одну атаку на Суземку. В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Богомаз.
Кроме того, повреждения получили административные здания, жилой дом и автомобиль. По словам губернатора, поселок продолжают обследовать – на месте работают оперативные и экстренные службы.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».