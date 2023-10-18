В Госдуму внесли проект о наказании за следственные действия из-за рубежа

Анонсируя внесение законопроекта, Пискарев отмечал, что инициатива направлена на защиту суверенитета России и призвана обезопасить граждан «от провокаций спецслужб недружественных государств». В качестве примера он привел «побуждение россиян к даче показаний по инспирируемым за границей уголовным делам и выезду за рубеж для последующего их задержания».