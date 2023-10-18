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В Госдуму внесли проект о наказании за следственные действия из-за рубежа

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о наказании за незаконное проведение на территории России следственных действий по инспирируемым за рубежом уголовным делам. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Авторами инициативы, помимо Пискарева, являются депутаты Андрей Картаполов, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и др. Данные о внесении законопроекта также появились в думской электронной базе. В пояснительной записке говорится, что предложенные поправки «сходны с нормами так называемого "блокирующего" законодательства» ряда зарубежных стран, в том числе Швейцарии и США.

Законопроект дополняет УК РФ новой статьей 294, которая предусматривает штраф от 500 000 до 2 млн руб. либо до пяти лет лишения свободы за незаконные следственные действия. В случае признаков шпионажа «приговор будет более суровым», подчеркнул Пискарев.

Как пояснил Пискарев, под незаконными следственными действиями имеется в виду сбор доказательств, проведение оперативно-розыскных мероприятий, допросы россиян (в том числе дистанционные), получение отпечатков пальцев граждан РФ и др. «Все это представляет угрозу для безопасности наших граждан и государства, поэтому должно стать уголовно наказуемым», – заявил депутат.

Анонсируя внесение законопроекта, Пискарев отмечал, что инициатива направлена на защиту суверенитета России и призвана обезопасить граждан «от провокаций спецслужб недружественных государств». В качестве примера он привел «побуждение россиян к даче показаний по инспирируемым за границей уголовным делам и выезду за рубеж для последующего их задержания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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