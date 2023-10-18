В Госдуму внесли проект о наказании за следственные действия из-за рубежа
В Госдуму внесен законопроект о наказании за незаконное проведение на территории России следственных действий по инспирируемым за рубежом уголовным делам. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Авторами инициативы, помимо Пискарева, являются депутаты Андрей Картаполов, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и др. Данные о внесении законопроекта также появились в думской электронной базе. В пояснительной записке говорится, что предложенные поправки «сходны с нормами так называемого "блокирующего" законодательства» ряда зарубежных стран, в том числе Швейцарии и США.
Законопроект дополняет УК РФ новой статьей 294, которая предусматривает штраф от 500 000 до 2 млн руб. либо до пяти лет лишения свободы за незаконные следственные действия. В случае признаков шпионажа «приговор будет более суровым», подчеркнул Пискарев.
Как пояснил Пискарев, под незаконными следственными действиями имеется в виду сбор доказательств, проведение оперативно-розыскных мероприятий, допросы россиян (в том числе дистанционные), получение отпечатков пальцев граждан РФ и др. «Все это представляет угрозу для безопасности наших граждан и государства, поэтому должно стать уголовно наказуемым», – заявил депутат.
Анонсируя внесение законопроекта, Пискарев отмечал, что инициатива направлена на защиту суверенитета России и призвана обезопасить граждан «от провокаций спецслужб недружественных государств». В качестве примера он привел «побуждение россиян к даче показаний по инспирируемым за границей уголовным делам и выезду за рубеж для последующего их задержания».