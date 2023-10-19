В ФТС сообщили о задержании гражданина при получении 3 кг тестостерона

В 2007 г. правительство ограничило ввоз в Россию препаратов, содержащих тестостерон. Ранее в МВД сообщали, что во многих зарубежных странах покупка, хранение и продажа стероидных гормонов не является уголовно наказуемым преступлением, хотя эти препараты и признаны там сильнодействующими. «После заказа и оплаты со стороны покупателя продавец высылает сильнодействующие препараты с территории другого государства по почте покупателю в Россию. В рамках оперативно-розыскных действий посылка со стероидами отслеживается уже на территории РФ и получатель задерживается на почте при ее получении как контрабандист», – пояснили в ведомстве.