В ФТС сообщили о задержании гражданина при получении 3 кг тестостерона
Сотрудники ФТС России задержали мужчину при получении посылки с 3 кг тестостерона на одном из пунктов экспресс-доставки в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В одном из пунктов экспресс-доставки г. Химки оперативники задержали 35-летнего россиянина при получении посылки с сильнодействующим веществом», – сказано в сообщении.
Мужчина принимал посылку из Китая, которую заказал не в первый раз. Уточняется, что ранее он неоднократно заказывал тестостерон большими партиями, после чего «дробил на мелкие дозы и рассылал по России курьерской службой».
По информации ФТС, ранее россиянин был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело. По какой именно статье – не уточняется.
Аналогичная ситуация произошла летом 2023 г. В июле сотрудники Владимирской таможни задержали 36-летнего жителя Коврова при получении посылки с 198 граммами тестостерона из Китая. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
В 2007 г. правительство ограничило ввоз в Россию препаратов, содержащих тестостерон. Ранее в МВД сообщали, что во многих зарубежных странах покупка, хранение и продажа стероидных гормонов не является уголовно наказуемым преступлением, хотя эти препараты и признаны там сильнодействующими. «После заказа и оплаты со стороны покупателя продавец высылает сильнодействующие препараты с территории другого государства по почте покупателю в Россию. В рамках оперативно-розыскных действий посылка со стероидами отслеживается уже на территории РФ и получатель задерживается на почте при ее получении как контрабандист», – пояснили в ведомстве.