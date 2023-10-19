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Общество

В ФТС сообщили о задержании гражданина при получении 3 кг тестостерона

Ведомости

Сотрудники ФТС России задержали мужчину при получении посылки с 3 кг тестостерона на одном из пунктов экспресс-доставки в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В одном из пунктов экспресс-доставки г. Химки оперативники задержали 35-летнего россиянина при получении посылки с сильнодействующим веществом», – сказано в сообщении.

Мужчина принимал посылку из Китая, которую заказал не в первый раз. Уточняется, что ранее он неоднократно заказывал тестостерон большими партиями, после чего «дробил на мелкие дозы и рассылал по России курьерской службой».

По информации ФТС, ранее россиянин был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело. По какой именно статье – не уточняется.

Аналогичная ситуация произошла летом 2023 г. В июле сотрудники Владимирской таможни задержали 36-летнего жителя Коврова при получении посылки с 198 граммами тестостерона из Китая. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В 2007 г. правительство ограничило ввоз в Россию препаратов, содержащих тестостерон. Ранее в МВД сообщали, что во многих зарубежных странах покупка, хранение и продажа стероидных гормонов не является уголовно наказуемым преступлением, хотя эти препараты и признаны там сильнодействующими. «После заказа и оплаты со стороны покупателя продавец высылает сильнодействующие препараты с территории другого государства по почте покупателю в Россию. В рамках оперативно-розыскных действий посылка со стероидами отслеживается уже на территории РФ и получатель задерживается на почте при ее получении как контрабандист», – пояснили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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