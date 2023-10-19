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Путин поручил разобраться с «дельцами от хоккея»

Ведомости

Необходимо понять, что делать с «дельцами от хоккея», отправляющих юных спортсменов за границу. Такое поручение президент Владимир Путин дал главе Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку и Минспорта РФ.

«Надо понять, что нам делать с «дельцами от хоккея», которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», – сказал президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По словам Путина, этот «бизнес» не всегда отрегулированный и «не всегда благородный».

«Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие. А ущерб это нам наносит очевидный», – указал глава государства.

Третьяк был переизбран на пост президента ФХР в мае 2022 г. Своими задачами на предстоящие четыре года Третьяк назвал развитие детского спорта и возвращение российских команд к международным соревнованиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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