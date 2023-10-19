Путин поручил разобраться с «дельцами от хоккея»
Необходимо понять, что делать с «дельцами от хоккея», отправляющих юных спортсменов за границу. Такое поручение президент Владимир Путин дал главе Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку и Минспорта РФ.
«Надо понять, что нам делать с «дельцами от хоккея», которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», – сказал президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
По словам Путина, этот «бизнес» не всегда отрегулированный и «не всегда благородный».
«Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие. А ущерб это нам наносит очевидный», – указал глава государства.
Третьяк был переизбран на пост президента ФХР в мае 2022 г. Своими задачами на предстоящие четыре года Третьяк назвал развитие детского спорта и возвращение российских команд к международным соревнованиям.