Дело об оскорблении мальчика в шапке с символом Z вернули следствию
Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственный отдел материалы дела Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с символом Z. Об этом сообщило «РИА Новости».
«Судья постановил отказать в ходатайстве старшего следователя Ленинского района Русакова о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и возвратить уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району», — цитирует агентство судью Надежду Ханкевич.
Следствие ходатайствовал о закрытии разбирательства от СМИ из-за участия несовершеннолетнего, судья приняла эту просьбу. Об этом просил и сам Неустроев.
В апреле Неустроев оскорбил мальчика 2011 г. р., на котором была шапка с символом Z. По данным следствия, мужчина пытался схватить ребенка, но тот убежал. Местные СМИ писали, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации. В августе суд прекратил уголовное дело, однако Генпрокуратура пообещала обжаловать это решение.