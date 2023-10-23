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Дело об оскорблении мальчика в шапке с символом Z вернули следствию

Ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственный отдел материалы дела Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с символом Z. Об этом сообщило «РИА Новости».

«Судья постановил отказать в ходатайстве старшего следователя Ленинского района Русакова о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и возвратить уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району», — цитирует агентство судью Надежду Ханкевич.

Следствие ходатайствовал о закрытии разбирательства от СМИ из-за участия несовершеннолетнего, судья приняла эту просьбу. Об этом просил и сам Неустроев.

В апреле Неустроев оскорбил мальчика 2011 г. р., на котором была шапка с символом Z. По данным следствия, мужчина пытался схватить ребенка, но тот убежал. Местные СМИ писали, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации. В августе суд прекратил уголовное дело, однако Генпрокуратура пообещала обжаловать это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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