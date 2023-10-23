Дело об оскорблении мальчика в шапке с символом Z вернули следствию

В апреле Неустроев оскорбил мальчика 2011 г. р., на котором была шапка с символом Z. По данным следствия, мужчина пытался схватить ребенка, но тот убежал. Местные СМИ писали, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации. В августе суд прекратил уголовное дело, однако Генпрокуратура пообещала обжаловать это решение.