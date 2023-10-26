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Путин утвердил новую климатическую доктрину России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой климатической доктрины РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ, вступивший в силу со дня подписания, одновременно признает утратившим силу распоряжение президента России об утверждении предыдущей версии доктрины 2009 г.

В документе утверждается, что долгосрочной целью климатической политики является достижение (с учетом национальных интересов и приоритетов социально-экономического развития) не позднее 2060 г. баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением.

Стратегическая цель климатической политики – обеспечение безопасного и устойчивого развития страны в условиях изменения климата и возникновения сопутствующих ему угроз.

Ранее по теме: Дмитрий Медведев подписал климатическую доктрину

Предыдущая версия доктрины, подписанная Дмитрием Медведевым, который был президентом России в 2008-2012 гг., ставила своей основной задачей увеличить энергоэффективность экономики к 2020 г. на 40% по отношению к 2008 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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