Путин утвердил новую климатическую доктрину России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой климатической доктрины РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ, вступивший в силу со дня подписания, одновременно признает утратившим силу распоряжение президента России об утверждении предыдущей версии доктрины 2009 г.
В документе утверждается, что долгосрочной целью климатической политики является достижение (с учетом национальных интересов и приоритетов социально-экономического развития) не позднее 2060 г. баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением.
Стратегическая цель климатической политики – обеспечение безопасного и устойчивого развития страны в условиях изменения климата и возникновения сопутствующих ему угроз.
Предыдущая версия доктрины, подписанная Дмитрием Медведевым, который был президентом России в 2008-2012 гг., ставила своей основной задачей увеличить энергоэффективность экономики к 2020 г. на 40% по отношению к 2008 г.