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Общество

Аспиранты смогут защищать диссертации на основе научных публикаций

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает аспирантам защищать диссертацию на соискание кандидатской степени на основании ранее подготовленных научных публикаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Теперь аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что подобный порядок ранее уже был установлен в 2021 г. Он распространялся на соискателей ученой степени доктора наук. Для защиты необходимо было иметь не менее 50 научных публикаций. Раньше этой возможностью могли воспользоваться только соискатели в области гуманитарных, экономических и общественных наук. «Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования», – сказано в сообщении.

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Постановление также предусматривает возможность создания «разовых» диссертационных советов, которые необходимы для защиты конкретных научных работ, чья специфика не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.

О планах реформировать систему защиты получения степени кандидата наук в октябре 2022 г. заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он выразил уверенность, что «достаточно смелая» новация позволит «масштабировать» подготовку молодых ученых и кандидатов наук «по приоритетным направлениям развития науки и технологий». То есть эксперимент планируется начать с защиты диссертаций, в частности в области технических, физико-математических и естественных наук (в том числе биологии, геологии, минералогии, географии и архитектуре). Именно эти направления, указал Фальков, определены в госстратегии научно-технического развития и требуют «значительных экспериментальных исследований, которые занимают много времени в аспирантуре».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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