Аспиранты смогут защищать диссертации на основе научных публикаций

Уточняется, что подобный порядок ранее уже был установлен в 2021 г. Он распространялся на соискателей ученой степени доктора наук. Для защиты необходимо было иметь не менее 50 научных публикаций. Раньше этой возможностью могли воспользоваться только соискатели в области гуманитарных, экономических и общественных наук. «Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования», – сказано в сообщении.