Аспиранты смогут защищать диссертации на основе научных публикаций
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает аспирантам защищать диссертацию на соискание кандидатской степени на основании ранее подготовленных научных публикаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
«Теперь аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации», – сказано в сообщении.
Уточняется, что подобный порядок ранее уже был установлен в 2021 г. Он распространялся на соискателей ученой степени доктора наук. Для защиты необходимо было иметь не менее 50 научных публикаций. Раньше этой возможностью могли воспользоваться только соискатели в области гуманитарных, экономических и общественных наук. «Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования», – сказано в сообщении.
Постановление также предусматривает возможность создания «разовых» диссертационных советов, которые необходимы для защиты конкретных научных работ, чья специфика не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.
О планах реформировать систему защиты получения степени кандидата наук в октябре 2022 г. заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он выразил уверенность, что «достаточно смелая» новация позволит «масштабировать» подготовку молодых ученых и кандидатов наук «по приоритетным направлениям развития науки и технологий». То есть эксперимент планируется начать с защиты диссертаций, в частности в области технических, физико-математических и естественных наук (в том числе биологии, геологии, минералогии, географии и архитектуре). Именно эти направления, указал Фальков, определены в госстратегии научно-технического развития и требуют «значительных экспериментальных исследований, которые занимают много времени в аспирантуре».