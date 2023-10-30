Реставрация «Троицы» Рублева может занять до года
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева была передана на реставрацию на срок до одного года. Об этом сообщила глава правового управления патриархии игумения Ксения (Чернега).
Руководитель правового управления объяснила, что 19 июля между Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, Третьяковской галереей и Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени Грабаря был подписан договор о проведении реставрации иконы. Согласно документу, в комплекс работ входят процедура сверки состояния сохранности иконы, ее обследование, научно-исследовательские работы и, в случае необходимости, консервация и реставрация.
«Возвращение святынь — это не столько реституция, восстановление исторической справедливости, о которой принято сейчас говорить. Это акт покаяния, акт искупления того колоссального ущерба, который был причинен Церкви в годы гонений», – отмечает игумения Ксения.
12 июля патриарх московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица». Он заключен на 49 лет с последующей пролонгацией.
Условия договора обязывают Лавру соблюдать температурный и влажностный режимы, обеспечить наличие систем охранной и пожарной сигнализации для сохранения музейной ценности. За Третьяковской галереей при этом сохраняется право оперативного управления.