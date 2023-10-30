Реставрация «Троицы» Рублева может занять до года

Руководитель правового управления объяснила, что 19 июля между Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, Третьяковской галереей и Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени Грабаря был подписан договор о проведении реставрации иконы. Согласно документу, в комплекс работ входят процедура сверки состояния сохранности иконы, ее обследование, научно-исследовательские работы и, в случае необходимости, консервация и реставрация.