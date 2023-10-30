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Реставрация «Троицы» Рублева может занять до года

Ведомости

Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева была передана на реставрацию на срок до одного года. Об этом сообщила глава правового управления патриархии игумения Ксения (Чернега).

Руководитель правового управления объяснила, что 19 июля между Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, Третьяковской галереей и Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени Грабаря был подписан договор о проведении реставрации иконы. Согласно документу, в комплекс работ входят процедура сверки состояния сохранности иконы, ее обследование, научно-исследовательские работы и, в случае необходимости, консервация и реставрация.

«Возвращение святынь — это не столько реституция, восстановление исторической справедливости, о которой принято сейчас говорить. Это акт покаяния, акт искупления того колоссального ущерба, который был причинен Церкви в годы гонений», – отмечает игумения Ксения.

12 июля патриарх московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица». Он заключен на 49 лет с последующей пролонгацией.

Ранее по теме: Икона «Троица» будет доставлена в Центр им. Грабаря с 18 на 19 июля

Условия договора обязывают Лавру соблюдать температурный и влажностный режимы, обеспечить наличие систем охранной и пожарной сигнализации для сохранения музейной ценности. За Третьяковской галереей при этом сохраняется право оперативного управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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